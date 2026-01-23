In vista della sfida contro il Bologna, Daniele De Rossi ha affrontato in conferenza stampa vari temi di attualità. Ha chiarito la posizione di Baldanzi, definendolo un talento consolidato, e ha parlato di Venturino, considerandolo una scommessa vinta. Il tecnico ha inoltre approfondito aspetti legati al mercato, alle scelte tecniche e alla gestione dello spogliatoio, offrendo uno sguardo sulle strategie della squadra.

Alla vigilia della partita contro il Bologna, Daniele De Rossi è intervenuto in conferenza stampa chiarendo diversi temi caldi che intrecciano presente e futuro, tra mercato, scelte tecniche e gestione dello spogliatoio. Al centro delle sue parole, Tommaso Baldanzi, appena passato dalla Roma al Genoa, il giovane Lorenzo Venturino diretto in giallorosso e il delicato equilibrio tra i portieri. Baldanzi, il tempo e il ruolo. De Rossi ha messo subito un punto fermo: Baldanzi, oggi, non è una questione immediata. «In questo momento è ancora infortunato. Tengo particolarmente a lui a livello umano, vedo tantissimo in lui a livello tecnico ma a oggi non è ancora un giocatore del Genoa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - De Rossi fa chiarezza: Baldanzi non è un caso, Venturino è una scommessa vinta

