Ddl sturpi è scontro | no del centrosinistra all' ipotesi di riformulazione del testo Salta il patto tra Meloni e Schlein

Il disegno di legge Sturpi ha suscitato divisioni tra le forze politiche, con il centrosinistra che ha respinto l’ipotesi di riformulazione. La proposta, inizialmente condivisa tra Meloni e Schlein, ora si trova al centro di un acceso scontro, definito da alcuni un passo indietro e un’offesa alle donne. La vicenda evidenzia le tensioni politiche e le differenze di vedute sul tema.

«Un pericoloso passo indietro». Di più: «un’offesa alle donne». Era nata come una riforma bipartisan, suggellata dal patto tra Elly Schlein e Giorgia Meloni e dal sì unanime alla Camera. È finita, almeno per ora, con un muro contro muro. È scontro totale, al Senato, sul ddl che cambia il reato di violenza sessuale, introducendo nella norma un principio già fatto proprio dalla giurisprudenza, quello del consenso. Era proprio questo, il «consenso libero e attuale», l’architrave della legge approvata lo scorso 19 novembre a Montecitorio, a ridosso della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, dopo l’intesa tra la segretaria del Pd e la leader di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

