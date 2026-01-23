Ddl stupro la leghista Bongiorno riduce le pene e toglie la parola consenso Salta l’accordo bipartisan | Così si torna agli anni ’50

La senatrice Giulia Bongiorno della Lega ha presentato una proposta di modifica al disegno di legge sulla violenza sessuale, riducendo le pene e rimuovendo il concetto di consenso. La proposta ha suscitato preoccupazioni, poiché non gode dell’accordo bipartisan e rischia di riportare il dibattito agli anni ’50. La questione riguarda le modalità di tutela delle vittime e la definizione di reato.

La senatrice leghista Giulia Bongiorno ha presentato una proposta di riformulazione del disegno di legge sulla violenza sessuale che stravolge completamente il testo approvato all’unanimità alla Camera dei deputati. La modifica, depositata il 22 gennaio presso la Commissione Giustizia del Senato, elimina ogni riferimento al consenso libero e attuale, sostituendolo con il concetto di “volontà contraria all’atto sessuale” e di “dissenso”. Il cambiamento rappresenta un colpo di scena politico di portata significativa. Il testo originale era frutto di un’intesa bipartisan tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, e aveva ottenuto il voto unanime a Montecitorio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Riforme al DDL Stupro: Le Critiche di Bongiorno sul Consenso e le Nuove ImplicazioniLe modifiche al disegno di legge sugli stupri proposte da Bongiorno hanno generato un acceso dibattito politico e sociale, suscitando ampie discussioni e riflessioni su temi di giustizia, diritti dell ... notizie.it

