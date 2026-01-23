Ddl stupri il consenso non c’è più La Lega dà il colpo di spugna

Il disegno di legge sul reato di stupro proposto dalla Lega introduce un cambiamento significativo nel concetto di consenso. La normativa, infatti, sostituisce il termine

«Un passo indietro» La relatrice del provvedimento al Senato, l’avvocata Bongiorno, presenta un testo che introduce invece il concetto di «dissenso» «Un passo indietro» La relatrice del provvedimento al Senato, l’avvocata Bongiorno, presenta un testo che introduce invece il concetto di «dissenso» Una legge sul consenso senza consenso. Di più: il «consenso» sparisce e al suo posto appare l’opposto, il «dissenso». Sembra un gioco di parole, ma non lo è. È invece la proposta di riformulazione del ddl Stupri avanzata dall’avvocata leghista Giulia Bongiorno, relatrice al Senato del testo che era già stato approvato all’unanimità dalla Camera, in prima lettura. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

