DDL caregiver familiari Azione | Serve riconoscere la dignità lavorativa non solo lo stato di povertà

Come direttivo provinciale di Azione, monitoriamo attentamente l’iter di approvazione del disegno di legge sui caregiver familiari. È importante riconoscere non solo lo stato di bisogno, ma anche la dignità lavorativa di chi si prende cura dei propri familiari, per garantire diritti e tutele adeguate. Un passo fondamentale verso una maggiore inclusione e rispetto per chi svolge questa attività essenziale nella nostra comunità.

Come direttivo provinciale di Azione stiamo seguendo con attenzione l'iter di approvazione del disegno di legge sui caregiver familiari. Ci siamo confrontati con associazioni e caregiver familiari presenti sul nostro territorio provinciale e vorremmo esprimere alcune considerazioni emerse.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Gli anziani tra familiari e caregiver. Dignità e ascolto diventano cultura

Gentile ministra Locatelli, nel ddl sui caregiver familiari c’è qualcosa da rivedereGentilissima ministra Locatelli, nel disegno di legge sui caregiver familiari emergono alcune questioni che potrebbero richiedere una revisione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Caregiver familiari, il governo vara il DDL dopo anni di attesa: contributo fino a 400 € e nuovi diritti; Caregiver familiari, dal Governo il disegno di legge che conferma riconoscimento e sostegno - OMaR; Sui caregiver dal governo nessuna rivoluzione. Un Ddl debole, sottofinanziato e lontano dalla realtà (di Ilenia Malavasi); Svolta nel mondo dell'inclusione: approvato il ddl caregiver familiari.

Caregiver familiari, Tenerini (FI): Dal Governo un segnale importante: nel ddl recepite le proposte che avevo già avanzato in ParlamentoCaregiver familiari, Tenerini (FI): Dal Governo un segnale importante: nel ddl recepite le proposte che avevo già avanzato in Parlamento ... livornopress.it

Caregiver familiari, Santangelo: Approvato il Ddl, riconosce dignità a chi assiste i propri cariÈ stato approvato il Ddl caregiver familiari: una norma che riconosce la dignità delle persone che si occupano attivamente di questo settore ... laquilablog.it

Per una Legge Nazionale sui caregiver familiari buona per tutti «Quel Disegno di Legge introduce sì una definizione formale della figura del caregiver, ma non traduce questo riconoscimento in tutele reali»: partendo da questo assunto, il Gruppo CFU (Caregiv facebook

Caregiver familiari. Baldo: “Si deve fare di più dal punto di vista economico e pensionistico. L’amore non basta” x.com