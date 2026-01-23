DAZN trasmetterà gratuitamente in diretta la Generali Hexagon Cup 2026 in tutto il mondo

DAZN ha comunicato che trasmetterà gratuitamente e in diretta la Generali Hexagon Cup 2026 a livello mondiale. Questa iniziativa mira a offrire un accesso più ampio alle competizioni sportive, confermando l’impegno della piattaforma nel rendere lo sport più accessibile e visibile a tutti gli appassionati. La copertura globale permetterà agli utenti di seguire le partite senza barriere o costi aggiuntivi.

DAZN ha annunciato che trasmetterà gratuitamente e in diretta la Generali Hexagon Cup 2026 in tutto il mondo, rafforzando ulteriormente il proprio impegno nel rendere lo sport accessibile a un pubblico globale. La Generali Hexagon Cup si distingue per il suo format innovativo a squadre e per la presenza di grandi protagonisti dello sport e dell'intrattenimento internazionale. L'edizione 2026 promette spettacolo, competizione di alto livello e una produzione audiovisiva all'avanguardia, pensata per valorizzare ulteriormente uno degli eventi più attesi del calendario del padel. La trasmissione in diretta della Generali Hexagon Cup 2026 rappresenta un ulteriore passo nella missione di DAZN: rendere lo sport accessibile ovunque e a chiunque, senza barriere.

