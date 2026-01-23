Le recenti dichiarazioni di Schlein e le dinamiche della politica estera italiana evidenziano le tensioni tra le diverse posizioni governative. La presidente del Consiglio Meloni sembra mantenere un atteggiamento di favore verso gli Stati Uniti, mentre altri attori politici, come Schlein, sottolineano le retromarce di Trump in risposta alle minacce della UE. Questa complessità riflette la varietà di orientamenti che caratterizzano l’attuale impostazione della politica estera italiana.

“Il Governo in politica estera ha tre posizioni diverse” e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “ondeggia, coltivando un’unica idea fissa: dar sempre e comunque ragione al presidente Usa. Anche quando squaderna, a parole e con i fatti, il suo tragico disegno: disintegrare l’Unione europea”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un colloquio con Repubblica. “Invece noi vorremmo un’Italia che si metta alla testa del processo di rilancio dell’integrazione europea che per noi? ne abbiamo parlato tanto oggi? è una questione di sopravvivenza”, ha aggiunto. Schlein ha preso parte ieri alla riunione europea dei socialisti, “un incontro importante in cui per la prima volta abbiamo affrontato il tema della riforma necessaria della Ue. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Dazi, Schlein: ‘Trump ha fatto retromarcia dopo le minacce della UE’

Scatta l'allarme nell'Ue: riunione d'emergenza dopo le minacce di Trump con i daziL’Unione Europea ha convocato una riunione d’emergenza tra gli ambasciatori a Bruxelles, in risposta alle recenti minacce di Donald Trump di imporre dazi fino al 25% sui Paesi che hanno inviato truppe in Groenlandia.

Dazi in risposta a Trump sulla Groenlandia, l'Ue valuta un pacchetto da 93 miliardi contro le minacce UsaL'Unione Europea sta considerando un pacchetto di dazi del valore di 93 miliardi di euro come risposta alle recenti minacce di Donald Trump riguardo alle eventuali interferenze sulla Groenlandia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Groenlandia, Meloni: Aumento dei dazi un errore, al lavoro per evitare escalation; Groenlandia, Meloni: L'aumento dei dazi è un errore. Ho sentito Trump, bisogna evitare una escalation; Il bazooka di Foti; Il bazooka Ue è pronto: come funziona la risposta europea ai dazi di Trump e ai ricatti americani sulla Groenlandia.

Ue, Schlein: Trump inaffidabile ma Meloni gli dà sempre ragioneRoma, 23 gen. (askanews) - 'Il Governo in politica estera ha tre posizioni diverse' e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ... notizie.tiscali.it

**Ue: Schlein, 'Trump inaffidabile, Meloni ci porta fuori asse'**Roma, 22 gen. (Adnkronos) - La mia impressione è che certamente il fatto di aver messo sul tavolo una reazione ai dazi minacciati da Trump, come l'uso del meccanismo anticoercezione, abbia avuto i su ... msn.com

Come fare opposizione senza l’inconveniente di dover avere delle idee su dazi, Groenlandia e Ucraina. Negli ultimi due anni Schlein ha chiamato il governo a “riferire in Aula” e ha chiesto “chiarimenti” in diciotto occasioni. Di Salvatore Merlo - facebook.com facebook

I dazi che danneggiano l’economia italiana non hanno visto una risposta adeguata del governo. #Meloni ha smesso di parlarne per non disturbare #Trump, mentre il conto continuano a pagarlo lavoratori, famiglie e imprese. Posizionare l’Italia nelle retrovie, 1/ x.com