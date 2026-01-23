Davos allarme Lagarde su distribuzione ricchezza
Durante l’ultimo giorno dei lavori a Davos, la presidente della Bce Christine Lagarde ha evidenziato l’importanza di monitorare attentamente la distribuzione della ricchezza. Un’attenzione crescente in un contesto economico globale complesso, poiché squilibri significativi potrebbero avere conseguenze negative sul benessere sociale e sulla stabilità finanziaria.
A Davos, nell’ultimo giorno dei lavori, l’allarme della presidente della Bce Christine Lagarde: attenzione alla distribuzione della ricchezza, o le conseguenze potrebbero essere gravi. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Davos, Lagarde: ricostruire la fiduciaDavos, Lagarde sottolinea l'importanza di ricostruire la fiducia, evidenziando come questa richieda tempo e attenzione.
Davos, aumenta la ricchezza dei miliardari italianiA Davos si analizzano le tendenze economiche globali, tra cui l’andamento della ricchezza dei miliardari italiani.
