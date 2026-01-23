Davos allarme Lagarde su distribuzione ricchezza

Durante l’ultimo giorno di incontri a Davos, la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, ha sottolineato l’importanza di monitorare attentamente la distribuzione della ricchezza. Un’equa ripartizione può contribuire a garantire stabilità economica e sociale, mentre squilibri significativi rischiano di provocare conseguenze negative a livello globale. La questione resta centrale nel dibattito economico internazionale, richiedendo attenzione e azioni mirate.

A Davos, nell'ultimo giorno dei lavori, l'allarme della presidente della Bce Christine Lagarde: attenzione alla distribuzione della ricchezza, o le conseguenze potrebbero essere gravi. Servizio di Leonardo Possati TG2000.

