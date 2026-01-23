A Davos, l'attenzione si concentra sui discorsi e sulle immagini di una

Davos accende i riflettori e spegne i corpi. Il Board of Peace nasce così: firma solenne, fotografie di gruppo, rendering patinati di una “Nuova Gaza” affacciata sul mare. Sullo schermo scorrono mappe e promesse, nella Striscia restano tende sfondate dal vento e macerie che cedono sotto il peso dell’inverno. La pace come evento, la guerra come contesto permanente. I nomi siedono al tavolo e fanno già notizia da soli. Donald Trump convoca e benedice. Benjamin Netanyahu accetta l’invito mentre l’offensiva prosegue. Vladimir Putin dice sì e normalizza la propria presenza. La pace diventa un board, l’adesione un atto politico, la biografia un dettaglio da rimuovere dal protocollo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Davos accende i riflettori su Gaza e spegne le luci sui morti

Riflettori puntati sull’Iran. E si spegne la cronaca su GazaL’attenzione si sposta dall’attuale crisi di Gaza verso le recenti manifestazioni in Iran.

Leggi anche: Usa, Gaza sotto i riflettori: senatori dem chiedono a Rubio verifiche su possibili violazioni IDF della legge americana sui diritti umani

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Davos accende i riflettori su Gaza e spegne le luci sui morti; Davos accende i mercati: nuovo governatore Fed atteso, Rieder di BlackRock corre verso la leadership; Trump oggi a Davos tutti i riflettori sulla Groenlandia | Forse possibile una soluzione con l’Europa; Davos: un monte si accende di protesta con No Kings all'arrivo di Trump, sfida ai potenti del mondo.

Davos: un monte si accende di protesta con No Kings all’arrivo di Trump, sfida ai potenti del mondoUna grande scritta luminosa con le parole No Kings ha trasformato nella notte il pendio di una montagna sopra Davos in un manifesto politico a cielo aperto. assodigitale.it

Davos, attesa per discorso Trump: Groenlandia divide e accende le tensioni x.com

Davos, attesa per discorso Trump: Groenlandia divide e accende le tensioni - facebook.com facebook