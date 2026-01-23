Darderi-Khachanov | orario precedenti e dove vederla in tv

Darderi-Khachanov, match valido per il terzo turno degli Australian Open 2026, si disputerà nella settima giornata dello Slam di Melbourne, tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio. L'incontro vede Luciano Darderi affrontare il russo Karen Khachanov. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta TV e streaming, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire il confronto tra i due tennisti italiani e internazionali.

(Adnkronos) – Luciano Darderi a caccia degli ottavi agli Australian Open 2026. Nella settima giornata dello Slam di Melbourne, che inizia nella notte tra oggi, venerdì 23 gennaio, e domani, sabato 24, il tennista azzurro sfida il russo Karen Khachanov – in diretta tv e streaming – nel terzo turno. Luciano Darderi non vuole fermarsi: So che gioco attuare contro Khachanov. A febbraio sul rosso con tanti italianiLuciano Darderi, numero 22 del seeding, ha sconfitto l'argentino Sebastian Baez nel secondo turno degli Australian Open 2026 di tennis ed ai sedicesimi. Prima volta al terzo turno degli Australian Open per Luciano Darderi contro il medagliato d'argento olimpico Karen Khachanov (ATP 18). Dopo la vittoria su Baez, la testa è già al prossimo turno «Khachanov è un giocatore di grande esperienza, ma sono fiducioso. Sto giocando un grande tennis»

