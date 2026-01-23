Darderi-Khachanov | orario precedenti e dove vederla in tv

Darderi-Khachanov, match valido per il terzo turno degli Australian Open 2026, si disputerà nella settima giornata dello Slam di Melbourne, tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio. L'incontro vede Luciano Darderi affrontare il russo Karen Khachanov. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta TV e streaming, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire il confronto tra i due tennisti italiani e internazionali.

(Adnkronos) – Luciano Darderi a caccia degli ottavi agli Australian Open 2026. Nella settima giornata dello Slam di Melbourne, che inizia nella notte tra oggi, venerdì 23 gennaio, e domani, sabato 24, il tennista azzurro sfida il russo Karen Khachanov – in diretta tv e streaming – nel terzo turno.

Luciano Darderi non vuole fermarsi: So che gioco attuare contro Khachanov. A febbraio sul rosso con tanti italianiLuciano Darderi, numero 22 del seeding, ha sconfitto l'argentino Sebastian Baez nel secondo turno degli Australian Open 2026 di tennis ed ai sedicesimi ... oasport.it

