Danneggiano con il pallone telecamere comunali 9 denunciati nel Napoletano

Nove persone sono state denunciate dai carabinieri di Torre del Greco per aver danneggiato con un pallone le telecamere di videosorveglianza. L’episodio si è verificato nel territorio, evidenziando problematiche legate alla sicurezza urbana e alla tutela delle infrastrutture pubbliche. Le indagini hanno consentito di identificare i responsabili, contribuendo alla prevenzione di futuri atti di vandalismo e alla tutela della sicurezza cittadina.

Tempo di lettura: < 1 minuto Danneggiano le telecamere di videosorveglianza a colpi di pallone: nove persone denunciate dai carabinieri a Torre del Greco. Si tratta di adulti, ragazzi e addirittura bambini: sono tutti ritenuti responsabili in concorso tra loro del danneggiamento aggravato delle telecamere di sorveglianza comunale installate tra via XX Settembre e via Napoli. I nove – di età compresa tra i 45 e i 14 anni (il più piccolo aveva 13 anni all’epoca dei fatti) – avrebbero danneggiato le telecamere comunali in tre distinte occasioni verificatesi rispettivamente il 30 settembre, il 3 ottobre e il 13 novembre dello scorso anno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Danneggiano con il pallone telecamere comunali, 9 denunciati nel Napoletano Leggi anche: Furti d'auto in centro, due ladri individuati e denunciati grazie alle telecamere comunali Leggi anche: Blitz anti-camorra nel Napoletano con 44 arresti, condizionate le elezioni comunali 2022-23 La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Danneggiano con il pallone telecamere comunali, 9 denunciati nel NapoletanoDanneggiano le telecamere di videosorveglianza a colpi di pallone: nove persone denunciate dai carabinieri a Torre del Greco. (ANSA) ... ansa.it Tacconi: "Me la sono vista brutta, ma vado avanti. Guardo molto pallone, anche se con tutti quei passaggi all’indietro spesso mi annoio durante le partite. Sarò sempre grato alla mia famiglia, ai tanti amici del calcio e non. E ovviamente anche ai tifosi che in qu facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.