danneggiano con il pallone telecamere comunali 9 denunciati nel napoletano

Nove persone sono state denunciate dai carabinieri di Torre del Greco per aver danneggiato con un pallone le telecamere di videosorveglianza. L’episodio si è verificato nel territorio, evidenziando problematiche legate alla sicurezza urbana e alla tutela delle infrastrutture pubbliche. Le indagini hanno consentito di identificare i responsabili, contribuendo alla prevenzione di futuri atti di vandalismo e alla tutela della sicurezza cittadina.

Tempo di lettura: < 1 minuto Danneggiano le telecamere di videosorveglianza a colpi di pallone: nove persone denunciate dai carabinieri a Torre del Greco. Si tratta di adulti, ragazzi e addirittura bambini: sono tutti ritenuti responsabili in concorso tra loro del danneggiamento aggravato delle telecamere di sorveglianza comunale installate tra via XX Settembre e via Napoli. I nove – di età compresa tra i 45 e i 14 anni (il più piccolo aveva 13 anni all’epoca dei fatti) – avrebbero danneggiato le telecamere comunali in tre distinte occasioni verificatesi rispettivamente il 30 settembre, il 3 ottobre e il 13 novembre dello scorso anno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

