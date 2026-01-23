danneggiamenti e violenze durante le manifestazioni a torino 18 attivisti indagati disposti i domiciliari

Durante le recenti manifestazioni a Torino, sono stati registrati danneggiamenti e episodi di violenza. La Procura ha avviato indagini nei confronti di 18 attivisti, per i quali sono state disposte misure cautelari domiciliari. La vicenda evidenzia le conseguenze legali di comportamenti violenti durante eventi pubblici, sottolineando l'importanza del rispetto delle norme e della sicurezza.

18 militanti antagonisti sono oggetto di indagini e di una richiesta di misura cautelare al termine delle operazioni condotte dalla Polizia di Stato di Torino in relazione a una serie di reati commessi durante manifestazioni tra settembre e novembre. Le accuse riguardano danneggiamento, violenza privata aggravata, resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale contestate a seguito di diversi episodi che hanno visto coinvolti centinaia di manifestanti in città. 18 militanti nel mirino della Questura di Torino Manifestazione del 24 settembre: blocco dei binari a Porta Susa 2 ottobre: incursione all’aeroporto e corteo alle O. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Torino, scontri in manifestazioni Flotilla e ‘No Meloni Day’: indagati 6 minorenniDurante le recenti manifestazioni a Torino, tra cui la Flotilla e il ‘No Meloni Day’, sei minorenni sono stati coinvolti in episodi di resistenza aggravata e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Violenze di Askatasuna a Torino: la Digos arresta decine di attivisti rosiLa polizia di Torino ha notificato misure cautelari a circa dieci attivisti legati al centro sociale Askatasuna, responsabili di violenze recenti.

Danneggiamenti e violenze durante le manifestazioni a Torino, 18 attivisti indagati, disposti i domiciliariDiciotto antagonisti indagati per danneggiamenti e violenze durante manifestazioni a Torino: chieste misure cautelari dalla Procura.

Violenze e danneggiamenti durante le proteste a Torino, la Procura chiede gli arresti domiciliari per 18 antagonistiDagli scontri in piazza Castello all’assalto a Porta Susa e all’aeroporto di Caselle, il gip avvia gli interrogatori preventivi su una lunga scia di episodi tra settembre e novembre ... giornalelavoce.it

