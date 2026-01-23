Daniil Medvedev ha superato Fabian Marozsan al quinto set agli Australian Open 2026, raggiungendo gli ottavi di finale. Dopo essersi trovato in svantaggio di due set e sotto di un break all’inizio del terzo, il tennista russo ha rimontato con determinazione, confermando la sua condizione favorevole. La vittoria testimonia la sua capacità di gestire situazioni complesse e di mantenere alta la concentrazione durante il match.

Daniil Medvedev si è reso protagonista di una rimonta incredibile sulla Margaret Court Arena, sconfiggendo l’ungherese Fabian Marozsan per 6-3 al quinto dopo essersi ritrovato in svantaggio di due set (e sotto di un break a inizio terzo) e approdando agli ottavi di finale degli Australian Open 2026. Il tennista russo difende così la sua imbattibilità stagionale, dopo il trionfo all’ATP 250 di Brisbane, firmando l’ottavo successo consecutivo e confermandosi uno dei favoriti principali nel secondo quarto del tabellone. “ Di partite come questa l’anno scorso ne ho perse parecchie. Quando sei sotto di due set è sempre dura. 🔗 Leggi su Oasport.it

Daniil Medvedev si salva al quinto set: "Di partite così ne ho perse parecchie l'anno scorso. Mi sento in forma"

Daniil Medvedev si complica un po’ la vita, ma approda al 2° turno degli Australian Open: sconfitto de Jong in 3 setDaniil Medvedev si è qualificato per il secondo turno degli Australian Open 2026, vincendo in tre set contro Jesper de Jong.

Daniil Medvedev verso gli Australian Open: “Sarei sorpreso di perdere al primo turno giocando così”Daniil Medvedev si prepara agli Australian Open con ottimismo, dopo aver vinto l’ATP 250 di Brisbane e avendo iniziato bene il nuovo anno.

Australian Open, Medvedev: Non mi sono mai divertito contro Tien, ma l’ultima volta ho vinto ioTennis - Interviste | A volte mi chiedo cosa facessi quando non ero papà scherza il russo. Le mie figlie mi aiutano a trovare il lato positivo nelle sconfitte ... ubitennis.com

