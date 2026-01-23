Daniil Medvedev si salva al quinto set | Di partite così ne ho perse parecchie l’anno scorso Mi sento in forma
Daniil Medvedev ha superato Fabian Marozsan al quinto set agli Australian Open 2026, raggiungendo gli ottavi di finale. Dopo essersi trovato in svantaggio di due set e sotto di un break all’inizio del terzo, il tennista russo ha rimontato con determinazione, confermando la sua condizione favorevole. La vittoria testimonia la sua capacità di gestire situazioni complesse e di mantenere alta la concentrazione durante il match.
Daniil Medvedev si è reso protagonista di una rimonta incredibile sulla Margaret Court Arena, sconfiggendo l’ungherese Fabian Marozsan per 6-3 al quinto dopo essersi ritrovato in svantaggio di due set (e sotto di un break a inizio terzo) e approdando agli ottavi di finale degli Australian Open 2026. Il tennista russo difende così la sua imbattibilità stagionale, dopo il trionfo all’ATP 250 di Brisbane, firmando l’ottavo successo consecutivo e confermandosi uno dei favoriti principali nel secondo quarto del tabellone. “ Di partite come questa l’anno scorso ne ho perse parecchie. Quando sei sotto di due set è sempre dura. 🔗 Leggi su Oasport.it
