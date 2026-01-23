Daniela Santanchè contestata al Forum Turismo dimettiti ladra | portato via di peso il video

Da virgilio.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'apertura del Forum Internazionale del Turismo al Palazzo del Ghiaccio, Daniela Santanchè è stata oggetto di contestazioni, con alcuni presenti che le hanno rivolto la frase

All’apertura del Forum Internazionale del Turismo, venerdì 23 gennaio, la ministra Daniela Santanchè è stata contestata da un ragazzo. Prima di iniziare il suo discorso, il capo del dicastero del Turismo è stato interrotto da un sonoro: “Sei una ladra, dimettiti”. Nel video, si vede che il contestatore è stato subito allontanato dalla polizia. “Ognuno può esprimere il proprio giudizio. Anche questa è la democrazia”, la reazione di Daniela Santanchè tra gli applausi del pubblico presente. Daniela Santanché contestata, cosa è successo Il 23 gennaio, è stato inaugurato il Forum Internazionale del Turismo presso il Palazzo del Ghiaccio di Milano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

daniela santanch232 contestata al forum turismo dimettiti ladra portato via di peso il video

© Virgilio.it - Daniela Santanchè contestata al Forum Turismo, "dimettiti, ladra": portato via di peso, il video

“Ladra, dimettiti”. La ministra Santanché contestata all’apertura del forum sul turismoDurante l'apertura del terzo forum internazionale del turismo a Milano, la ministra Daniela Santanché è stata immediatamente contestata da un partecipante.

Turismo, terzo forum internazionale a Milano al via domani con il ministro Santanchè. Focus sui piccoli comuniDomani si apre a Milano il terzo Forum internazionale del turismo, promosso dal Ministero e realizzato con Enit Spa, presso il Palazzo del Ghiaccio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Meloni: Europa? Con me è finita la pacchia.

Caso Visibilia: il tribunale di Roma sospende il processo per Daniela Santanchè e invia gli atti al SenatoIl giudice monocratico di Roma ha sospeso il processo a carico della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, che la vede imputata di diffamazione ai danni di Giuseppe Zeno, un azionista di minoranza ... milanofinanza.it

Sospeso processo a Santanchè a Roma, atti al SenatoIl giudice monocratico di Roma ha sospeso il processo a carico della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, che la vede imputata di diffamazione ai danni di Giuseppe Zeno, un azionista di minoranza ... ansa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.