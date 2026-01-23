Richemont ha concluso la vendita di Baume & Mercier al gruppo italiano Damiani. Questa operazione rappresenta un trasferimento di proprietà di uno dei marchi storici dell’orologeria svizzera, consolidando la presenza di Damiani nel settore dell’orologeria di alta qualità. La transazione si inserisce in una strategia di rinnovamento e crescita, mantenendo l’eccellenza e la tradizione del marchio nel mercato globale.

Uno dei marchi storici dell'orologeria svizzera passa in mani italiane. Richemont ha firmato un accordo con il gruppo Damiani per la vendita della maison di orologi Baume & Mercier. I dettagli finanziari dell'operazione non sono stati resi noti, come ormai è prassi nel mondo del lusso, ma il closing è atteso nell'estate del 2026. Richemont fornirà servizi operativi alla maison per un periodo transitorio di almeno dodici mesi dopo la chiusura dell'operazione. L'operazione segna un passaggio strategico rilevante per Damiani che consolida così il proprio posizionamento nel segmento del lusso e amplia in modo significativo la presenza nell'orologeria affiancandola a un portafoglio già ampio che comprende i marchi di gioielleria Damiani, Salvini, Bliss e Calderoni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Damiani fa shopping da Richemont: acquisiti gli orologi Baume&Mercier

