Dall’obice al programma europeo sui droni al sottomarino i progetti di cooperazione rafforzata tra Italia e Germania

L'Italia e la Germania rafforzano la loro collaborazione nel settore della difesa attraverso accordi e progetti condivisi. Dal programma europeo sui droni all'innovazione nei sottomarini, le iniziative mirano a sviluppare capacità congiunte e a consolidare la cooperazione tra i due paesi, come evidenziato dall'Accordo sulla cooperazione rafforzata siglato durante il vertice intergovernativo. Tali partnership si basano su progetti esistenti con possibilità di ampliamento futuro.

Nel paragrafo dedicato all’industria della difesa dall’“A ccordo sulla cooperazione rafforzata in materia di sicurezza, difesa e resilienza tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania”, sottoscritto e divulgato al termine del vertice intergovernativo che si è svolto a Villa Doria Pamphilj, a Roma venerdì 23 gennaio alla presenza della premier Giorgia Meloni e del Cancelliere tedesco Friedrich Merz, viene chiarito che la cooperazione rafforzata tra i due Paesi potrebbe potenzialmente basarsi (ma non esser limitata) a progetti esistenti. Eccoli: Settore terrestre: sistemi di artiglieria semoventi come il Panzerhaubitze 2000, la famiglia di munizioni di artiglieria “VULCANO” o i carri armati. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

