Dall’Eremo della Quisquina, situato nell’entroterra agrigentino tra le querce secolari dei Monti Sicani, alla Minitalia del Parco Trotter a Milano, questo viaggio esplora i luoghi che hanno beneficiato di finanziamenti del Fonda Ambiente Italiano per il restauro e la valorizzazione. Un percorso che evidenzia l’impegno nella tutela del patrimonio naturale e culturale, contribuendo alla conservazione delle testimonianze storiche e ambientali del nostro Paese.

D all’Eremo della Quisquina, immerso nell’entroterra agrigentino, in una foresta di querce secolari sui Monti Sicani. All’Asilo Sant’Elia, capolavoro dell’architettura moderna progettato nel ’37 da Giuseppe Terragni nell’allora quartiere operaio di Como. Dalla Minitalia del Parco Trotter, dai primi Novecento innovativa scuola all’aperto e un pezzo di storia della città di Milano. Alla Porta della Libertà della Cattedrale di Troia, capolavoro del Romanico Pugliese e cuore identitario di Foggia. Dal borgo di Nidastore, il più settentrionale dei castelli di Arcevia (AN). Al piccolo Museo Filippa di Rimella, in Alta Valsesia, con una curiosa collezione di oggetti che in passato hanno raccontato il mondo ai valligiani. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dall’Eremo della Quisquina, nell’entroterra agrigentino, alla Minitalia del Parco Trotter, a Milano. Viaggio nei luoghi il cui restauro e valorizzazione ha ricevuto il finanziamento del Fonda ambiente italiano

“Luoghi del cuore del Fai”, finanziati 20 nuovi progetti: c’è anche l’eremo della QuisquinaIl programma “I luoghi del cuore” del FAI ha finanziato 20 nuovi progetti, tra cui l’eremo della Quisquina.

I luoghi del cuore: finanziamento per il restauro della porta della libertà della cattedrale di Troia Fai, i primi tre la fontana antica di GallipoliIl Fondo Ambiente Italiano sostiene il restauro di luoghi simbolo del patrimonio italiano, tra cui la porta della Libertà della cattedrale di Troia Fai e la fontana antica di Gallipoli.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Luoghi del cuore del Fai, finanziati 20 nuovi progetti: c’è anche l’eremo della Quisquina; Cuore dell'Itinerarium Rosaliae: il FAI finanzia il recupero dell'Eremo della Quisquina, tappa d'oro tra i monti Sicani; FAI: l’Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina riceverà il finanziamento per il restauro; Aree interne e periferie, ecco i 20 Luoghi del cuore del Fai selezionati per i progetti di restauro e valorizzazione.

Venti progetti di recupero di tesori fragili: ecco i Luoghi del Cuore che il Fai salverà nel 2026Selezionati i progetti di restauro e valorizzazione che verranno finanziati in questa dodicesima edizione. Diciotto si trovano in aree interne e periferie ... repubblica.it

Luoghi del cuore del Fai, finanziati 20 nuovi progetti: c’è anche l’eremo della QuisquinaIn Sicilia sostegno al restauro del complesso di Santo Stefano Quisquina, contributo da 46.500 euro per la messa in sicurezza del sito sui monti Sicani ... agrigentonotizie.it

700mila per salvare 20 luoghi a rischio Il FAI stanzia la cifra record per restauri in tutta Italia: dall'Eremo della Quisquina in Sicilia all'Asilo Sant'Elia di Terragni a Como. Soldi veri per borghi fantasma, chiese abbandonate, musei dimenticati. 18 progetti su 20 - facebook.com facebook