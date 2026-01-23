Dalle colonne sonore del cinema erotico al palco | Montecarla live

Il Cisim di Lido Adriano ospita sabato 24 gennaio l’evento Montecarla live, una serata che unisce musica e atmosfere ispirate al cinema erotico. Un’occasione per ascoltare performance musicali coinvolgenti in un contesto unico, dove il fascino delle colonne sonore si intreccia con l’immaginario cinematografico. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica e cinema, in un’atmosfera intima e raffinata.

Sabato 24 gennaio il Cisim di Lido Adriano apre le porte a una serata che promette di mescolare musica e immaginario cinematografico. Protagonista del live è Montecarla, progetto che rilegge e reinventa le colonne sonore del cinema erotico italiano degli anni Settanta e Ottanta, trasformandole in.

