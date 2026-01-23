Scopri il fascino delle tradizioni marchigiane, dalla storica festa di Fano, nota per il suo Carnevale risalente al 1300, alle suggestive serate degli anni ’70-’80 a Castignano. Un viaggio tra cultura, storia e momenti autentici, che mette in luce l’importanza delle radici locali e delle celebrazioni che ancora oggi animano queste comunità. Un’occasione per apprezzare l’identità di un territorio ricco di tradizioni e di storia.

Fano vanta un Carnevale che risale al 1300. Un simbolo della creatività marchigiana con sfilate di carri allegorici (preparati dai maestri carristi) che lanciano una pioggia di caramelle e cioccolatini sui presenti (200 quintali di dolciumi). Domenica 25 gennaio il Carnevale di Fano è dedicato ai bimbi, con ‘La notte dei Baby Oscar’ alle 17 in centro. I carri sfileranno domenica 1° febbraio, 8 e 15. Al centro dell’edizione, il cinema, con una mongolfiera che rappresenta i sogni e un omaggio alla pellicola in bianco e nero. Il Carnevale di Castignano (Ascoli Piceno) parte con una serata anni ’70 e ’80 sabato 25 gennaio dalle 19 nei bar del centro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dalla storia di Fano alle serate ’70-’80 di Castignano. Il programma

