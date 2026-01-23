Dalla Regione fondi per la creazione di nuove imprese | Supporto a giovani donne e categorie svantaggiate

La Regione offre finanziamenti per promuovere l’autoimpiego e la creazione di nuove imprese. Il sostegno è rivolto principalmente a giovani, donne e categorie svantaggiate, con l’obiettivo di favorire l’occupazione e lo sviluppo economico locale. Questa iniziativa mira a fornire risorse concrete per chi desidera avviare un’attività autonoma, contribuendo alla crescita sostenibile del territorio.

Un sostegno concreto all'autoimpiego, al lavoro autonomo e alla creazione di nuove imprese con focus su giovani, donne e categorie svantaggiate. Con questo obiettivo la giunta della Regione Umbria ha approvato l'intervento "Myself Plus 2026" su proposta dell'assessore De Rebotti destinando 1.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

