Dalla batosta al rilancio | i lupi si rifanno il look tra campo stadio e acquisti

Dopo una stagione difficile, i Lupi si preparano a voltare pagina. Tra rifacimenti sul campo, interventi nello stadio e nuovi acquisti, la squadra si impegna a migliorare le proprie performance. In un contesto di rinnovamento, l’obiettivo è ricostruire solidità e fiducia, puntando a un rilancio equilibrato e concreto. Questo percorso si svolge tra lavoro silenzioso e determinato, lontano dalle luci, con la volontà di riappropriarsi di un ruolo migliore nel campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel silenzio blindato del "bunker" del Partenio-Lombardi, il rumore dei tacchetti e le urla di Raffaele Biancolino scandiscono il ritmo di una marcia forzata. L'obiettivo è unico: cancellare la batosta interna contro la Carrarese. Il calcio non concede soste e l'occasione della verità arriva subito: domani, alle 19:30, i Lupi saranno di scena a La Spezia per uno scontro diretto che sa già di crocevia stagionale. Nonostante lo scivolone casalingo, il popolo irpino non arretra di un centimetro. La prevendita parla chiaro: oltre ottocento tagliandi staccati per il settore ospiti.

