Dal 2029 potrebbero servire 3 mesi in più per andare in pensione

A partire dal 2029, i requisiti necessari per accedere alla pensione potrebbero aumentare di tre mesi, sia in termini di età anagrafica che di anni di contributi richiesti. Questa modifica potrebbe influenzare i tempi di uscita dal mondo del lavoro, rendendo necessario un aggiornamento sulle normative e sui requisiti pensionistici vigenti. È importante monitorare eventuali novità per pianificare al meglio il proprio futuro previdenziale.

I requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento potrebbero subire del 2029 un incremento di ulteriori 3 mesi. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento del Rapporto della Ragioneria dello Stato su " Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario 2025 ", anticipato oggi dal Sole 24 Ore. Nel Rapporto precedente, aggiornato al 2025, erano stimati 2 mesi aggiuntivi dal 2029. Le nuove soglie stimate per vecchiaia e anticipata In particolare, dalle tabelle risulta che i requisiti anagrafici stimati sulla base dello scenario demografico Istat mediano (base 2024) per accedere alla pensione di vecchiaia, salirebbero così per il biennio 2029-30 a 67 anni e 6 mesi e quelli per il pensionamento anticipato a 43 anni e 4 mesi (1 anno in meno per le donne). 🔗 Leggi su Feedpress.me

