Da Taiwan all’Italia così i chip segnano il nostro futuro Parla Cattaneo

Da Taiwan all’Italia, i chip rappresentano un elemento chiave per il futuro tecnologico e strategico. Con l’aumento dell’importanza della regione dell’Indo-Pacifico, le nazioni occidentali devono valutare attentamente le implicazioni per sicurezza, economia e industria. In questo contesto, il ruolo dell’Italia diventa centrale nel ripensare il proprio posizionamento e le politiche per garantire stabilità e competitività. Parla Cattaneo.

Il crescente peso strategico di Taiwan e dell’Indo-Pacifico sta ridisegnando le priorità di sicurezza, industriali ed economiche delle democrazie avanzate, imponendo anche agli attori europei una riflessione sul proprio posizionamento. In questo contesto, l’Italia – che nell’ottica della sicurezza economica sta rilanciando una rinnovata strategia industriale – sta progressivamente affinando un approccio selettivo ma coerente verso la regione, fondato su partenariati chiave, continuità istituzionale e una lettura sempre più integrata tra stabilità euro-atlantica e dinamiche indo-pacifiche. È in questa cornice che si inserisce anche la recente missione parlamentare italiana a Taiwan, una delle più ampie e politicamente trasversali mai realizzate. 🔗 Leggi su Formiche.net

Argomenti discussi: Nvidia-Taiwan-Cina: il cordone dei microchip resiste alle tensioni militari; Patto Usa-Taiwan sui chip: investimenti in cambio di dazi al 15%. Ira Cina che punta sul Canada; A Seul un incontro molto positivo, cordiale e concreto con il Presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-Myung. Italia e Corea condividono valori, visione e la volontà di rafforzare una cooperazione strategica che guarda al futuro: dall’economia all’innovazi; Cina: ferma opposizione all'accordo sul commercio Usa-Taiwan.

