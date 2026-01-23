da rabiot a douvikas a osio passando per milano cortina tutto sul nuovo sportweek

Scopri le ultime novità sportive su Sportweek: da Rabiot a Douvikas, passando per Osio e Milano Cortina. Un'analisi dettagliata delle trasferte, delle performance e degli eventi più importanti, offrendo un quadro completo delle stagioni in corso. Approfondimenti e aggiornamenti per tifosi e appassionati, con un occhio attento alle storie che stanno segnando il panorama sportivo italiano e internazionale.

Secondo voi, chi è il miglior giocatore del campionato? Secondo i nostri “pagellisti” è Adrien Rabiot e a lui sono dedicate la copertina e la cover story del prossimo numero di Sportweek, in edicola domani con la Gazzetta dello Sport al prezzo complessivo di 2,50 euro. Il francese arrivato al Milan all’inizio di questa stagione, tra i giocatori con almeno 5 presenze è il primo per media voto con 6,75, davanti al compagno di squadra Luka Modric (6.73), grazie anche all’exploit nella partita contro il Como: una per lui rara doppietta e un rigore procurato. Non è un caso: lui e il croato formano un binomio strategico nella squadra di Allegri che aveva già apprezzato Rabiot alla Juventus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Da Ghali ad Andrea Bocelli, passando per Laura Pausini: tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sarà presentata da figure di spicco come Giovanni Malagò e Marco Balich, con un tema centrato sull’armonia e la modernità.

Argomenti discussi: Como-Milan LIVE; Como-Milan 1-3, pagelle e tabellino: Kempf fa e disfa, Nico Paz il migliore dei suoi, Maignan è un muro, Rabiot dominante; Rabiot affonda il Como, il Milan sbanca i biancoblù e mette il freno alla fuga interista; Il Como sbatte su un monumentale Maignan e viene punito da un Rabiot devastante: il Milan si impone per 1-3 al Sinigaglia.

Da Butez a Douvikas: il Como non è solo Nico Paz e brillano nuove stelleLassù tra le grandi non per caso. Dopo la vittoria contro il Sassuolo, il Como almeno per due mattine si è svegliato in Champions. A braccetto con Inter e Bologna, che però devono ancora giocare. C’è ... gazzetta.it

Pagelle Como-Milan: Maignan fa miracoli 7,5, Rabiot monumentale 8, Fofana pasticcia 5,5, Leao bello a metà 6,5Tomori soffre Rodriguez, Bartesaghi umiliato da Vojvoda. Modric applaudito più per la storia che per la gara: voti e giudizi dei protagonisti ... corriere.it

"Rabiot è uno da finale di Champions! Così vedo Fullkrug e il tridente, Leao, Ricci, Jashari…" Le parole di Allegri https://shorturl.at/jVCC1 facebook