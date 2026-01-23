Da Pisa svolgeva traffici in Turchia Blitz in un B&B | ricercato arrestato

Venerdì, a Pisa, agenti della polizia di Stato e carabinieri hanno arrestato un uomo di 31 anni, cittadino turco, ricercato dalle autorità turche per vari reati, tra cui associazione criminale e rapina. L’arresto è avvenuto durante un blitz in un B&B, dove l’uomo si nascondeva. La condanna prevista in Turchia può arrivare fino a 15 anni di reclusione.

Era in un b&b a Pisa. Venerdì gli agenti della polizia di Stato della questura di Livorno e carabinieri del locale comando provinciale di Livorno hanno arrestato un 31enne cittadino turco ricercato dalle autorità turche per una serie di delitti: associazione per delinquere finalizzata alla commissione di crimini, rapina qualificata, danneggiamento della proprietà ed altri per cui il codice penale turco prevede la pena massima di 15 anni. L'ordine di esecuzione per la misura cautelare in carcere è stato emesso pochi giorni prima della cattura dalla sezione penale della Corte d'Appello di Firenze, su richiesta del Ministro della Giustizia.

