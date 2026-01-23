Da Donatella Versace a Tom Ford | le star presenti al funerale di Valentino

Oggi a Roma si sono tenuti i funerali di Valentino, svoltisi presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Alla cerimonia hanno partecipato numerose celebrità del mondo della moda e dello spettacolo, rendendo omaggio a uno dei stilisti più influenti del nostro tempo. Valentino, scomparso all’età di 93 anni, lascia un’eredità significativa nel panorama della moda internazionale.

Roma, 23 gennaio 2026 – Si sono svolti oggi presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica, a Roma, i funerali di Valentino, morto lunedì scorso a 93 anni. Presenti tante star del mondo della moda e dello spettacolo, da Anne Hathaway ad Anna Wintour. Grande attenzione per i dettagli che hanno richiamato lo stile di Valentino. La chiesa era tutta in bianco, con fiori e corone composti soprattutto di rose, tra i suoi fiori preferiti. Tra i fedeli, in tanti hanno scelto di indossare però un copricapo rosso, in omaggio al colore simbolo del grande maestro della moda italiana e mondiale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

