da davos al fronte i messaggi dei soldati e la paura della pace senza certezze

Dallo scenario di Davos ai territori del conflitto, emergono le testimonianze dei soldati e le incertezze sul percorso verso la pace. Mentre l’Unione Europea definisce nuove posizioni sulla guerra tra Mosca e Kiev, si intensificano i commenti e le analisi sui prossimi colloqui e sulle possibili iniziative per una risoluzione. In questo contesto, l’attenzione rimane focalizzata sulle sfide di un conflitto ancora irrisolto e sulle speranze di un futuro pacifico.

Mentre prendono forma le nuove posizioni dell’Unione Europea sulla guerra tra Mosca e Kiev, sul fronte russo-ucraino, oltre a morire, si commentano le notizie riguardanti i prossimi colloqui di pace e le prossime iniziative. Un comandate ucraino scrive al Military Times mentre è dispiegato nella regione di Zaporizhzhia, nell’Ucraina meridionale, sede della più grande centrale nucleare d’Europa, sotto occupazione russa fin dalle prime settimane dell’invasione, con queste parole: “Questi colloqui di pace mi sembrano una dissonanza cognitiva”. Ha poco più di 40 anni, si firma con il soprannome Primo, e spiega che la sensazione provata dai suoi soldati è che i colloqui siano inutili e irrilevanti. 🔗 Leggi su Panorama.it

Un giorno diverso. Il Natale sul fronte ucraino dei soldati della Divisione RavennaUn giorno diverso: il Natale sul fronte ucraino dei soldati della Divisione Ravenna.

Argomenti discussi: Zelensky, l’Europa sembra divisa e persa di fronte a Trump; Zelensky attacca l’Europa. Ad Abu Dhabi il vertice a tre; L’Ia torna a Davos da protagonista. Spinta fino al +0,3% sul pil globale; Ucraina, Trump: Se Zelensky e Putin non fanno la pace sono stupidi. Slitta piano da 800 miliardi per ricostruzione.

