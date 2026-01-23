Da Cobolli a Paolini virus mette tennisti ko all’Australian Open Il medico Ecco da cosa dipende

All'Australian Open, numerosi tennisti stanno affrontando problemi di salute legati alle alte temperature, tra cui malori e affaticamento. Il medico ha spiegato le cause di questi episodi, evidenziando l’impatto del caldo intenso sulla prestazione e il benessere degli atleti. Questa situazione evidenzia l'importanza di adeguate misure di prevenzione e tutela durante le competizioni in condizioni climatiche estreme.

(Adnkronos) – Agli Australian Open continua la lunga serie di tennisti colpiti dal caldo e dal mal di pancia. Flavio Cobolli e Luciano Darderi ne sanno qualcosa, il romano è stato eliminato ma ha più volte manifestato un malessere, Darderi durante il suo match ha chiesto di andare in bagno ma è riuscito a vincere alla fine. Oggi, venerdì 23 gennaio, è toccato Jasmine Paolini, eliminata, che ha chiesto l’intervento del medico spiegando che "è da quando ho pranzato che mi sento il cibo qui, quindi non riesco a muovermi”. Il torneo, che si svolge nel clima infuocato di Melbourne, sta mettendo a dura prova i giocatori e i loro team che cercano di prevenire problemi intestinali frutto proprio delle alte temperature o – si ipotizza – di virus.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Australian Open, Fery e un virus intestinale mettono al tappeto Cobolli. Avanti PaoliniAl Australian Open, Cobolli si arrende a causa di un virus intestinale, mentre Paolini avanza al secondo turno dopo aver sconfitto Sasnovich.

Australian Open 2026, un virus sta “decimando” i tennisti in campo: tutti i tennisti (e gli italiani) coinvoltiDurante gli Australian Open 2026, diversi tennisti, italiani inclusi, stanno riscontrando problemi di salute improvvisi, come crampi e debolezza.

