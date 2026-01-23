Da Cavino a S Francesco La cultura va in scena con i Pomeriggi Teatrali

Da Cavino a S. Francesco, i Pomeriggi Teatrali offrono una rassegna culturale consolidata, nata e sviluppata nel territorio varesino. Organizzata in collaborazione con il Comune, questa iniziativa valorizza il patrimonio locale attraverso spettacoli teatrali di qualità, promuovendo la partecipazione della comunità e la diffusione della cultura teatrale nel rispetto delle tradizioni e della scena contemporanea.

"Una rassegna squisitamente varesina, nata qui, che prosegue in stretta collaborazione con il Comune". Così il direttore artistico Paolo Franzato presenta l'edizione numero 21 di un appuntamento culturale storico in città: i Pomeriggi Teatrali. "Saranno tre gli spettacoli, sempre di domenica alle 18, rivolti a un pubblico a 360 gradi. E ad ingresso libero". Il festival è realizzato con il patrocinio del Comune di Varese, della Provincia di Varese, dell'Università dell'Insubria, dell'Anpi di Varese e dell'associazione La Varese Nascosta. L'organizzazione e la promozione sono a cura del Teatro Franzato.

