Ryan James Wedding, ex snowboarder olimpico canadese, è stato recentemente catturato dopo anni di latitanza. Inserito tra i dieci criminali più ricercati dall’FBI, aveva trasformato la sua vita da sportivo a boss della droga. L’arresto segna la fine di una lunga caccia internazionale, portando chiarezza su un caso che aveva suscitato grande attenzione.

Si è conclusa la caccia all’uomo che ha tenuto in scacco le autorità internazionali per anni. Ryan James Wedding, 44 anni, ex snowboarder olimpico canadese, è stato arrestato dopo essere stato inserito nella lista dei 10 fuggiaschi più ricercati dall’FBI. La notizia arriva dopo mesi di intense ricerche che hanno coinvolto Stati Uniti, Canada e Messico. Wedding non era un criminale qualunque: su di lui pendeva una taglia da 15 milioni di dollari, una delle ricompense più alte mai offerte dalle autorità americane. Le accuse nei suoi confronti disegnano il ritratto di un boss spietato a capo di un impero del narcotraffico che spostava ogni anno circa 60 tonnellate di cocaina da Los Angeles verso il Canada, utilizzando camion che attraversavano il confine messicano. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Da campione di snowboard a boss della droga: catturato Ryan Wedding, tra i 10 criminali più ricercati dall’FBI

Arrestato Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico e boss del narcotraffico. Era fra i 10 uomini più ricercati dall'FbiRyan Wedding, ex snowboarder olimpico e ora arrestato, era tra i dieci uomini più ricercati dall’Fbi.

