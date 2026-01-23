Da ' bestia' a ' faccia di corno' piovono insulti in Consiglio comunale Caposiena | Ho informato il Prefetto

Durante una seduta del Consiglio comunale a Palazzo Celestini, sono stati scambiati insulti tra alcuni consiglieri, con commenti offensivi rivolti alla presidente Rosa Caposiena. La situazione si è complicata quando, a microfono spento, la consigliera Alessandra Spada ha espresso parole dure e sprezzanti nei confronti della collega, che ha confermato di aver informato il Prefetto sull’accaduto.

A San Severo parole pesanti indirizzate alla presidente della massima assise da parte di chi l'ha preceduta su quello stesso scranno, Alessandra Spada Volano insulti in Consiglio comunale a Palazzo Celestini. A microfono spento, la consigliera Alessandra Spada ha commentato con parole sprezzanti e pesanti l'atteggiamento della presidente del Consiglio comunale, Rosa Caposiena, che non le aveva concesso replica. "Bestia" e "faccia di corno" sono gli appellativi che non sono sfuggiti alla diretta interessata e che si avvertono anche dalla registrazione della diretta streaming. La brutta pagina si è consumata durante la trattazione del sesto punto all'ordine del giorno nella seduta del 22 gennaio, intorno alle 16.

