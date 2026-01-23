Da Anna Wintour a Claudia Schiffer a Roma l' ultimo saluto a Valentino

A Roma si svolge il rito funebre per Valentino Garavani, figura di rilievo nel mondo della moda. L'evento riunisce personalità e amici per rendere omaggio al couturier, scomparso il 19 gennaio all’età di 93 anni. Un momento di commiato sobrio e rispettoso, che testimonia l’importanza di una carriera iconica e il forte legame con il patrimonio sartoriale italiano.

Roma si raccoglie oggi per dare l’addio definitivo a Valentino Garavani, maestro indiscusso dell’alta moda, scomparso il 19 gennaio all’età di 93 anni. Dopo le due giornate di camera ardente, che hanno richiamato circa 10mila persone desiderose di rendergli omaggio, questa mattina si svolgono i funerali dello stilista. La cerimonia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. La funzione religiosa è prevista alle ore 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Il feretro, rimasto durante la notte nella storica sede di piazza Mignanelli 23, dove il marchio Valentino ha scritto alcune delle sue pagine più celebri, è stato trasferito in mattinata verso la basilica insieme ai familiari e agli amici più stretti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

