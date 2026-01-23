Curiazzi caccia al Tricolore E un appello ai ladri | Ridatemi il passaporto

Federica Curiazzi si prepara a partecipare domenica 25 gennaio ai Campionati italiani di marcia in Puglia, sulla distanza di 42,195 km. In vista della competizione, l’atleta lancia un appello ai ladri: «Ridatemi il passaporto». Un momento importante per la sua carriera, che si svolge in un contesto di attenzione e determinazione.

MARCIA. Federica Curiazzi domenica 25 gennaio sarà in gara in Puglia nei Campionati italiani di marcia sulla nuova distanza di 42,195 km. E dopo una disavventura in allenamento, lancia un appello ai ladri: «Fatemi riavere i documenti». Il 2026 della marcia si apre domenica 25 gennaio ad Acquaviva delle Fonti (Bari), con i Campionati italia di marcia sulla nuova distanza della maratona (42 km e 195 metri) che oltre ai titoli tricolori metteranno in palio anche le maglie azzurre per i Mondiali a squadre. Agguerrita al via anche la bergamasca Federica Curiazzi che però ha avuto una disavventura durante la seduta di venerdì 23 gennaio: mentre si stava allenando al quartiere Bajo di Gorle, è stata derubata di zaino ed effetti personali depositati nel bagaglio dell’auto (terzo episodio nella zona nel giro di pochi mesi ai danni di atleti). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

