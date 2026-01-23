Ct Vela Messina ripescato in Serie A1 di tennis
Il Ct Vela Messina riprende il suo posto in Serie A1 maschile di tennis, dopo una pausa di quasi due mesi dalla retrocessione nel playout contro il Ct Zavaglia Ravenna. La squadra peloritana torna nel massimo campionato italiano grazie al ripescaggio, a seguito della rinuncia del Tc Italia Forte dei Marmi. Un ritorno che segna un nuovo capitolo per il club e i suoi atleti.
Il Ct Vela Messina torna in Serie A1 maschile di tennis. Dopo quasi due mesi dall’amara retrocessione nel playout contro il Ct Zavaglia Ravenna, la squadra peloritana ritrova, tramite ripescaggio, il massimo campionato italiano grazie alla rinuncia del Tc Italia Forte dei Marmi. Il circolo dello.🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Tennis serie A1, il Ct Vela Messina fa 3 a 3 sui campi del Ct Zavaglia Ravenna
Leggi anche: Tennis A1, Ct Vela Messina chiamato a salvarsi tramite il playout
Argomenti discussi: Ct Vela Messina ripescato in Serie A1, è ufficiale il ritorno; TENNIS – Ct Vela Messina ripescato nel campionato di tennis a squadre di Serie A1; Calcio: il cuore grande della Nuova Igea Virtus; SERIE D / I 21^ GIORNATA – Igea-Ath.Palermo scontro per la vetta. Messina-Acireale derby per la salvezza.
Tennis a squadre, il Ctv Messina ripescato in serie A1. Firmano Cretu e MadarasA distanza di 53 giorni dall’amara retrocessione al play-out contro il Ct Zavaglia Ravenna, la formazione maschile del Circolo del Tennis e della Vela Messina ritrova il campionato di serie A1. La rin ... messinasportiva.it
IL CT VELA MESSINA TORNA IN SERIE A1! È ufficiale: grazie al ripescaggio, i peloritani riabbracciano il massimo campionato di tennis. Il Presidente Spatari non ha dubbi: "Siamo di nuovo in sella, pronti per questa prestigiosa sfida". L'articolo nel pr - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.