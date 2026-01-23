Csi | la reunion è ufficiale Da oggi al via le prevendite

Sono aperte le prevendite per la reunion ufficiale dei Csi, il gruppo che torna a esibirsi dal vivo dopo venticinque anni. Dopo le anticipazioni sui social e le conferme dei membri, questa occasione segna un ritorno importante per i fan, ricordando il concerto in onore di Don Giuseppe Dossetti a Montesole del 2001. Un evento da non perdere per gli appassionati di musica italiana e di questa storica formazione.

Preannunciata nei mesi scorsi da foto su Instagram e da mezze conferme dei diretti interessati, la reunion è finalmente ufficiale: dopo quella dei Cccp nel 2024, questa volta tornano a cantare dal vivo, a venticinque anni dal concerto in onore di Don Giuseppe Dossetti a Montesole del 29 giugno 2001, i Csi con Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Giorgio Canali. Il tour, prodotto e organizzato da Otr Live, partirà il 28 agosto da Marzabotto e proseguirà il 31 a Villafranca, il 2 settembre a Fasano, il 4 a Spello, l’8 ad Alba, il 12 a Catania. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Ufficiale la reunion dei CSI: sei concerti in arrivoÈ ufficiale: i CSI torneranno a esibirsi sui palchi italiani con sei concerti previsti nell'estate del 2026.

