Crowdfunding Il festival cerca supporters

Il festival della Resistenza di Fosdinovo invita sostenitori a contribuire alla sua realizzazione. Gli organizzatori cercano supporter per rendere l’evento ancora più coinvolgente e partecipato, valorizzando la memoria storica e promuovendo valori di libertà e democrazia. Un’occasione per partecipare attivamente alla comunità e sostenere un appuntamento culturale di rilevanza locale e nazionale.

FOSDINOVO Si cercano. supporters "per fare un festival della Resistenza ancora più bello e partecipato", annunciano gli organizzatori. E così parte l’idea di un crowdfunding per la 22esima edizione della rassegna “Fino al cuore della rivolta”, che si svolgerà al Museo Audiovisivo della Resistenza, ad aprile e agosto 2026. Al link: https:www.produzionidalbasso.com.fino-al-cuore. si trovano tutti i dettagli. Ci saranno ricompense immediate e per ogni tasca, da 5 a 250 euro. Il collettivo Archivi della Resistenza - Circolo Edoardo Bassignani ha deciso di lanciare una campagna di sottoscrizione sulla piattaforma ’Produzioni dal basso’ in occasione dell’edizione numero 22 del Festival della Resistenza che avrà luogo per il 25 aprile e 12 giorni dal 6 al 19 agosto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crowdfunding Il festival cerca supporters Leggi anche: Nasce il Pirandello Fringe Festival: giovani artisti "in cerca di palco" nei luoghi del genio agrigentino Dominio Pubblico – Youth Fest cerca giovani artisti: aperta la call under 25 per il festival al Teatro IndiaÈ aperta fino al 31 gennaio 2026 la call per giovani artisti under 25 interessati a partecipare alla XIII edizione di Dominio Pubblico – Youth Fest, il festival multidisciplinare dedicato alla creatività delle nuove generazioni, in programma dal 23 al 28 giugno 2026 al Teatro India di Roma. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. The SHOCKING Truth About Tribal Festivals You Need to Know Argomenti discussi: Crowdfunding Il festival cerca supporters. Il Dig festival di Modena torna e cerca aiuto per avere un futuro: «Il giornalismo investigativo sotto attacco»Il DIG Festival, dedicato al giornalismo investigativo e di reportage, tornerà a Modena dal 24 al 28 settembre. «Dal 2015 — ci tiene a ricordare il presidente di DIG, il giornalista modenese Alberto ... corrieredibologna.corriere.it Disability Film Festival: aperto il crowdfunding per lo spazio libero che racconta la disabilità oltre gli stereotipiFino al 10 agosto si potrà contribuire per sostenere le attività della rassegna che, attraverso cinema e arti visive, apre uno spazio di racconto alternativo sulla disabilità Aperta da qualche giorno, ... disabili.com L’obiettivo della campagna ""Carta canta"" è realizzare un Festival dell'editoria a cielo aperto a Milano, reso possibile grazie al coinvolgimento della propria community, e non solo. AEdicola Lambrate ha scelto di partecipare al Premio Crowdfunding per la Cult - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.