A Crotone, i carabinieri hanno arrestato un latitante fingendo di consegnare un pacco. L'uomo, consapevole di essere ricercato, aveva adottato diverse strategie per evitare il ritrovamento, tra cui l’affitto di un appartamento e la convivenza con un amico. L’intervento ha permesso di catturare il ricercato senza incidenti, chiudendo un periodo di irreperibilità.

Era ricercato da tempo perché doveva scontare una condanna a 10 anni di carcere per violenza sessuale ai danni di un minore e aveva preso in affitto un appartamento con un amico. I carabinieri della Compagnia di Locri, in collaborazione con quelli di Crotone e con il coordinamento della Procura generale di Reggio Calabria, hanno arrestato un latitante, fingendo di dover consegnare un pacco postale per riuscire a entrare in casa: l'uomo è stato bloccato a Crotone., Credeva di essersi lasciato alle spalle il suo passato, di essere sfuggito alle forze dell’ordine. Il latitante, consapevole di essere ricercato, aveva adottato una serie di accorgimenti per rendersi irreperibile: attento nella cura dei dettagli, cambiava periodicamente dimora, riducendo al minimo i contatti con familiari e conoscenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Crotone, i carabinieri fingono di consegnare un pacco e arrestano un latitante

La fuga finisce con un pacco, i carabinieri di Locri arrestano pericoloso latitanteI carabinieri di Locri hanno arrestato un pericoloso latitante, nascosto in un appartamento a Crotone.

Si nasconde per evitare una condanna per violenza su minore: i carabinieri si fingono fattorini e lo arrestanoI carabinieri hanno arrestato un uomo ricercato da mesi per una condanna a 10 anni di carcere per violenza su minore.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Fingono di consegnare un pacco, carabinieri arrestano un latitante a Reggio Calabria; I Carabinieri si fingono fattorini e arrestano un pericoloso latitante della Locride – VIDEO; Si nasconde per evitare una condanna per violenza su minore: i carabinieri si fingono fattorini e lo arrestano.

Crotone: carabinieri fingono di consegnare un pacco postale e arrestano un latitanteI carabinieri della compagnia di Locri, in collaborazione con quelli di Crotone e con il coordinamento della Procura generale di Reggio Calabria, sono riusciti ad arrestare un uomo latitante da mesi. notizie.it

Crotone, i carabinieri fingono di consegnare un pacco e arrestano un latitanteL'uomo, ricercato per una condanna a 10 anni, aveva adottato degli accorgimenti per rendersi irreperibile: viveva in un appartamento in affitto con un amico. tgcom24.mediaset.it

Crotone, ritrovata la minore allontanatasi da Crucoli: decisive tempestività e coordinamento dei Carabinieri - facebook.com facebook