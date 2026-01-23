Crollo Casoria l' architetto | Poteva essere evitato

Il crollo a Casoria, avvenuto in un edificio già sgomberato, ha suscitato preoccupazione tra i residenti. Alcuni cittadini avevano segnalato rumori sospetti e scricchiolii prima dell’incidente. L’architetto intervenuto sottolinea come, con interventi tempestivi e adeguati, questa tragedia potesse essere evitata. La vicenda evidenzia l’importanza di monitorare e intervenire prontamente su strutture a rischio per prevenire conseguenze più gravi.

"Il crollo è avvenuto in uno stabile già sgomberato, dopo che alcuni cittadini avevano segnalato scricchiolii e rumori anomali. Ma un sistema di Protezione Civile non può reggersi solo sulla prontezza dei cittadini". A dirlo è Antonio Cerbone, consigliere dell'Ordine degli Architetti di Napoli e.🔗 Leggi su Napolitoday.it Crollo a Casoria, il sindaco: "Lo sgombero ha evitato una tragedia ben più grave"Nella notte si è verificato il crollo parziale di un edificio in via Cavour a Casoria, recentemente sgomberato. Casoria, gli architetti: "Investire sulla prevenzione, anche questo crollo si poteva evitare"A Casoria, gli architetti sottolineano l'importanza della prevenzione, evidenziando come il recente crollo si sarebbe potuto evitare con interventi tempestivi.

