Crollo Casoria l' architetto | Poteva essere evitato
Il crollo a Casoria, avvenuto in un edificio già sgomberato, ha suscitato preoccupazione tra i residenti. Alcuni cittadini avevano segnalato rumori sospetti e scricchiolii prima dell’incidente. L’architetto intervenuto sottolinea come, con interventi tempestivi e adeguati, questa tragedia potesse essere evitata. La vicenda evidenzia l’importanza di monitorare e intervenire prontamente su strutture a rischio per prevenire conseguenze più gravi.
"Il crollo è avvenuto in uno stabile già sgomberato, dopo che alcuni cittadini avevano segnalato scricchiolii e rumori anomali. Ma un sistema di Protezione Civile non può reggersi solo sulla prontezza dei cittadini". A dirlo è Antonio Cerbone, consigliere dell'Ordine degli Architetti di Napoli e.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Crollo a Casoria, il sindaco: "Lo sgombero ha evitato una tragedia ben più grave"Nella notte si è verificato il crollo parziale di un edificio in via Cavour a Casoria, recentemente sgomberato.
Casoria, gli architetti: “Investire sulla prevenzione, anche questo crollo si poteva evitare”A Casoria, gli architetti sottolineano l'importanza della prevenzione, evidenziando come il recente crollo si sarebbe potuto evitare con interventi tempestivi.
Crollo palazzina a Casoria, il Sindaco Bene: “Massimo rigore, se ci sono responsabilità le accerteremo” - facebook.com facebook
Domenico Ferraiuolo è l'eroe che ha evitato la tragedia per il crollo di una palazzina verificatosi a Casoria. È stato lui ad allertare gli altri residenti sulla gravità della situazione, lui è andato nella parte sotterranea a verificare la condizioni di staticità, lui a invitar x.com
