Crollo a Casoria il sindaco | Lo sgombero ha evitato una tragedia ben più grave

Nella notte si è verificato il crollo parziale di un edificio in via Cavour a Casoria, recentemente sgomberato. Il sindaco ha sottolineato come l'intervento tempestivo abbia evitato una possibile tragedia, evidenziando l’importanza di azioni preventive per la sicurezza della comunità. L’evento rimane sotto osservazione, mentre le autorità si impegnano a garantire la tutela dei cittadini e a valutare le cause dell’incidente.

