Crollo a Casoria il sindaco | Lo sgombero ha evitato una tragedia ben più grave
Nella notte si è verificato il crollo parziale di un edificio in via Cavour a Casoria, recentemente sgomberato. Il sindaco ha sottolineato come l'intervento tempestivo abbia evitato una possibile tragedia, evidenziando l’importanza di azioni preventive per la sicurezza della comunità. L’evento rimane sotto osservazione, mentre le autorità si impegnano a garantire la tutela dei cittadini e a valutare le cause dell’incidente.
"Questa notte è avvenuto il crollo parziale del fabbricato in via Cavour sgomberato ieri, un evento che segna profondamente la nostra comunità. È una ferita aperta nel cuore della città, che richiede attenzione, rispetto e grande senso di responsabilità.Sono sul posto dalle 6, con tutte le.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Una segnalazione, la corsa contro il tempo e un gesto che ha evitato la tragedia: salvato un uomo lungo i binari
Leggi anche: Elicottero precipitato in Valmalenco: il pilota ha evitato una strage. Chi è Maurizio Folini, lo specialista dei salvataggi in alta quota
Argomenti discussi: Casoria, rischio crollo di un palazzo in via Cavour: famiglie sgomberate per precauzione; Casoria, crolla parte di uno dei palazzi sgomberati per la perdita d'acqua; Crolla palazzo preventivamente sgomberato nel Napoletano, nessun ferito; Casoria, palazzi sgomberati per una perdita: fuori casa 15 famiglie. Arrivano le autobotti.
Crolla palazzo a Casoria, era stato appena evacuato per una perdita d’acquaÈ crollato in serata l'edificio di Casoria (Napoli) che, nella giornata di ieri, 22 gennaio, era stato sgomberato per una perdita d'acqua; fuori casa ... fanpage.it
Casoria, crolla parte di uno dei palazzi sgomberati per la perdita d'acquaÈ crollata alle prime luci del mattino parte di uno dei palazzi sgomberati in via Cavour a Casoria nella serata di giovedì, a seguito di una perdita d'acqua. Nell'edificio non c'erano fortunatamente ... napolitoday.it
#CASORIA - Crolla uno dei due edifici sgomberati a via Cavour. Si complica la vicenda della perdita d'acqua nel centro storico. Il crollo pochi minuti fa alle 7,00 Seguono aggiornamenti #OnTheRoad #ThebackGround #AmministrazioneComunale #Crollo #Na - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.