Crolla un palazzo a Casoria venti famiglie sgomberate poche ore prima per una perdita idrica | la tragedia sfiorata

Nella notte a Casoria, uno dei palazzi recentemente sgomberati a causa di una perdita idrica è crollato. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, e le venti famiglie evacuate sono state messe in sicurezza. L’incidente solleva preoccupazioni sulla stabilità degli edifici e sulla gestione delle emergenze in zona. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle eventuali responsabilità legate a questa vicenda.

È crollato nella notte uno dei palazzi sgomberati ieri a Casoria. Non si registrano feriti. Intorno alle 6.00 è avvenuto il crollo. Casoria: crolla un palazzo L'arco. 🔗 Leggi su Leggo.it

Casoria, crolla un palazzo sgomberato per una perdita d’acqua: tragedia sfiorataA Casoria, in provincia di Napoli, un edificio precedentemente sgomberato è collassato in via Cavour a causa di una perdita d’acqua.

Crolla palazzo a Casoria, era stato appena evacuato per una perdita d’acquaNella serata di ieri, a Casoria (Napoli), è crollato un edificio che era stato evacuato la giornata precedente a causa di una perdita d'acqua.

