Crolla parte di collina sulla via Panoramica dei Templi | a rischio l' edificio destinato alla nuova biblioteca

Una porzione di collina è crollata lungo la zona che sovrasta la via Panoramica dei Templi, vicino al tempio di Giunone. Il movimento ha interessato l’area destinata alla costruzione della nuova biblioteca, mettendo a rischio la stabilità dell’edificio in fase di realizzazione. Sono in corso verifiche per valutare eventuali danni e misure di sicurezza.

