Crolla parte di collina sulla via Panoramica dei Templi | a rischio l' edificio destinato alla nuova biblioteca

23 gen 2026

Una porzione di collina è crollata lungo la zona che sovrasta la via Panoramica dei Templi, vicino al tempio di Giunone. Il movimento ha interessato l’area destinata alla costruzione della nuova biblioteca, mettendo a rischio la stabilità dell’edificio in fase di realizzazione. Sono in corso verifiche per valutare eventuali danni e misure di sicurezza.

Una grossa porzione di collina è crollata nell'area che sovrasta la via Panoramica dei Templi, a poche decine di metri dal tempio di Giunone. Il cedimento ha interessato la zona sotto la quale si trova la casa individuata come futura biblioteca del Parco archeologico, quella che avrebbe dovuto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

