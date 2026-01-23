Nella notte a Casoria, nel napoletano, si è verificato il crollo di uno dei palazzi precedentemente sgomberati. L’incidente non ha provocato feriti, ma ha reso necessaria l’evacuazione di 20 famiglie. L’evento, avvenuto giovedì 22 gennaio, ha riguardato una struttura già dichiarata inattendibile, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza degli edifici nella zona. Le autorità stanno valutando le cause del crollo e le eventuali misure future.

Paura a Casoria, nel napoletano, dove nella notte è crollato uno dei palazzi sgomberati ieri, giovedì 22 gennaio, a scopo precauzionale. Non si registrano feriti, anche perché l’edificio era stato evacuato nelle ore precedenti dopo l’allarme lanciato per una perdita idrica che aveva fatto scattare verifiche urgenti sulla stabilità di alcuni fabbricati della zona. L’allarme era scattato nella giornata di ieri, quando una perdita d’acqua aveva reso necessario lo sgombero di circa venti famiglie residenti tra via Cavour e via Marconi. Una situazione delicata che aveva portato all’intervento delle autorità competenti per effettuare controlli sulla staticità di alcuni palazzi del quartiere. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Crolla nella notte uno dei palazzi sgomberati a Casoria: nessun ferito. Evacuate 20 famiglie

