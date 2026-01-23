Creditoincontro per agevolare le imprese

Recentemente, Confcommercio Marche Nord, Fider, Riviera Banca e la Regione si sono incontrate per discutere sulle misure di sostegno alle imprese. L’obiettivo è favorire l’accesso al credito e rafforzare il settore turistico, evidenziando l’impegno comune nel promuovere un ambiente favorevole alla crescita economica e alla resilienza delle aziende locali.

Incontro nei giorni scorsi tra Confcommercio Marche Nord, Fider, Riviera Banca e Regione sul sostegno alle imprese con un occhio particolare al settore turismo. L'incontro ha trattato strumenti come finanza agevolata e contributi a fondo perduto per le imprese. La Regione fra l'altro attiverà una linea di credito da 60 milioni per ridurre i costi di interesse e garanzia. "Finanziamo le imprese" è il titolo dell'incontro organizzato da Confcommercio Marche Nord e Fider, società cooperativa di garanzia fidi, che si rivolge alle imprese dei vari settori, quindi commercio, turismo, servizi, industria e artigianato.

