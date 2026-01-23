Crediti di ricerca inesistenti | tasse arretrate da pagare per l' azienda che non ha innovato

Da perugiatoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'azienda che ha usufruito di crediti di imposta per attività di ricerca innovativa, senza aver effettivamente realizzato progetti rilevanti, si trova ora a dover affrontare il pagamento di tasse arretrate. Dopo anni, lo Stato richiede il saldo di tre anni di imposte, evidenziando come l’assenza di innovazione possa comportare conseguenze fiscali significative. È importante conoscere i limiti e le condizioni di tali crediti per evitare sanzioni e problemi futuri.

Azienda non paga le tasse sfruttando i crediti di imposta per attività di ricerca innovativa, ma dopo anni si scopre che non aveva inventato nulla di rilevante e lo Stato chiede indietro tre anni di tasse.La Corte di giustizia tributaria di Perugia ha respinto il ricorso presentato da una società.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

