Crediti di ricerca inesistenti | tasse arretrate da pagare per l' azienda che non ha innovato

Un'azienda che ha usufruito di crediti di imposta per attività di ricerca innovativa, senza aver effettivamente realizzato progetti rilevanti, si trova ora a dover affrontare il pagamento di tasse arretrate. Dopo anni, lo Stato richiede il saldo di tre anni di imposte, evidenziando come l’assenza di innovazione possa comportare conseguenze fiscali significative. È importante conoscere i limiti e le condizioni di tali crediti per evitare sanzioni e problemi futuri.

Azienda non paga le tasse sfruttando i crediti di imposta per attività di ricerca innovativa, ma dopo anni si scopre che non aveva inventato nulla di rilevante e lo Stato chiede indietro tre anni di tasse.La Corte di giustizia tributaria di Perugia ha respinto il ricorso presentato da una società.

