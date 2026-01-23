Crans-Montana solidarietà contagiosa sul lago | anche a Lierna si raccolgono capelli per i feriti

A Lierna, come a Bellano, cresce la solidarietà tra comunità lacustri. Il Salone Mixage di Paolo Bugana ha deciso di raccogliere capelli destinati ai feriti ustionati, aderendo all’iniziativa già avviata a Bellano in seguito alla tragedia di Crans-Montana. Un gesto semplice, ma significativo, che testimonia la forte vicinanza delle persone del lago in momenti di bisogno.

Dopo il Salone Km di Bellano la scelta di Paolo e colleghe del Mixage: "Abbiamo contattato l'Institut di Martigny per spedire i capelli. Tutti possono donare, basta una lunghezza minima" Dopo Bellano anche Lierna. La solidarietà è contagiosa sul lago, e dopo la scelta del Salone Km di Bellano di raccogliere capelli da destinare alle vittime ustionate della tragedia di Crans-Montana (con già numerose adesioni), ora anche il Salone Mixage di Paolo Bugana, parrucchiere di Lierna, ha aderito a questa iniziativa di taglio e raccolta capelli da spedire in Svizzera per aiutare le persone rimaste ferite nel tragico incendio del locale Le Constellation.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Solidarietà per Crans-Montana: taglio e piega gratis per donare i capelli ai ragazzi ustionatiUn'iniziativa di solidarietà dal Biellese offre tagli e pieghe gratuite per raccogliere capelli da donare ai giovani ustionati di Crans-Montana, in Svizzera.

Taglio gratis a chi donerà i capelli per i feriti di Crans-MontanaPavia, 21 gennaio 2026 – Chi dona i propri capelli per i feriti dell’incendio di Crans-Montana può usufruire di un taglio gratuito.

