Jacques Moretti è stato scarcerato a Crans-Montana, dopo il pagamento della cauzione, in relazione all’incendio al bar Le Constellations che ha causato 40 vittime e oltre 100 feriti la notte di Capodanno. La vicenda, segnata da interrogatori considerati incompleti, continua a suscitare discussioni pubbliche. La decisione si inserisce in un contesto di indagini in corso, con l’obiettivo di chiarire le responsabilità e ricostruire l’accaduto.

Come ampiamente prevedibile, è stato scarcerato Jacques Moretti, gestore insieme alla moglie Jessica Maric, del bar Le Constellations di Crans-Montana dove la notte di Capodanno sono morte 40 persone in un devastante incendio che ha provocato il ferimento di oltre 100 presenti. Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto che l’uomo torni in libertà. Moretti – assieme alla moglie – è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. Per la sua libertà è stata una cauzione di 200 mila franchi, sarà comunque sottoposto a misure cautelare come l’obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crans-Montana, scarcerato Jacques Moretti. La cauzione pagata e la polemica per gli “interrogatori incompleti”

Risarcimenti rapidi per le vittime: lo chiede l'ex ministro di giustizia austriaco, facendo parallelismi tra la tragedia di Crans-Montana e l'incendio di una funicolare che nel 2000 in Austria causò 155 decessi. - facebook.com facebook

Strage #CransMontana, Chiara e Achille non sono morti per le ustioni: “Sbagliato non fare autopsie in Svizzera” x.com