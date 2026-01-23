Crans-Montana Palmieri Sandulli Avvocatura Stato | Famiglie non sono sole – Il video

In un contesto di tutela legale, la decisione dell’Italia di costituirsi parte civile nel procedimento svizzero rappresenta un gesto di vicinanza alle famiglie coinvolte. Palmieri Sandulli, dell’Avvocatura dello Stato, sottolinea che questa scelta mira a rafforzare il supporto e la presenza dello Stato in momenti di difficoltà, confermando l’impegno a garantire diritti e assistenza alle persone interessate.

(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2026 "La decisione dell'Italia di costituirsi parte civile nel procedimento elvetico è un segnale per dire alle famiglie di non essere sole". Lo ha detto l'Avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, a Palazzo Chigi dopo l'incontro con le famiglie delle vittime di Crans-Montana. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Crans-Montana, Meloni: Famiglie non saranno sole, Avvocatura dello Stato è in campo – Il videoIl governo italiano, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha confermato il proprio impegno nel supportare le famiglie coinvolte nel caso di Crans-Montana.

Crans Montana, le famiglie delle vittime a Palazzo Chigi. Mantovano: “Italia parte civile, l’Avvocatura è pronta” (video)I familiari delle vittime della tragedia di Crans Montana hanno incontrato i rappresentanti delle istituzioni a Palazzo Chigi, dopo aver ricevuto il Pontefice.

Crans-Montana, dimessi due ragazzi. Eleonora Palmieri mostra il volto ustionato sui socialHa deciso di mostrare i segni che le fiamme del rogo al Constellation di Crans-Montana hanno lasciato sul suo volto Eleonora Palmieri, tra i feriti della notte di Capodanno. ansa.it

Crans-Montana, alcuni ragazzi feriti dimessi a breveL'assessore Bertolaso: il quadro clinico di alcuni è in miglioramento. Dieci i ricoverati all'ospedale Niguarda ... avvenire.it

Risarcimenti rapidi per le vittime: lo chiede l'ex ministro di giustizia austriaco, facendo parallelismi tra la tragedia di Crans-Montana e l'incendio di una funicolare che nel 2000 in Austria causò 155 decessi. - facebook.com facebook

Strage #CransMontana, Chiara e Achille non sono morti per le ustioni: “Sbagliato non fare autopsie in Svizzera” x.com