Crans-Montana oggi dimessi due ragazzi Eleonora Palmieri mostra le ustioni sui social

Due giovani italiani rimasti feriti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana sono stati dimessi dall’ospedale. Eleonora Palmieri ha condiviso sui social immagini delle ustioni, offrendo aggiornamenti sulla loro condizione. La notizia rappresenta un segnale positivo dopo l’incidente, che ha coinvolto diversi partecipanti. Restano comunque importanti le misure di sicurezza e l’attenzione nei confronti dei giovani durante eventi di grande affluenza.

(Adnkronos) – Buone notizie per i ragazzi italiani feriti nell'incendio di Capodanno di Crans-Montana, in Svizzera. Due di loro, ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano, vengono dimessi oggi, ha comunicato l'assesore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante un punto stampa "Abbiamo fatto una visita approfondita – ha dichiarato – ho parlato con tutti i sanitari . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Strage Crans-Montana: Eleonora Palmieri mostra il volto ustionato sui socialEleonora Palmieri, tra i feriti dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, ha condiviso sui social le immagini delle ustioni riportate.

Eleonora Palmieri, sopravvissuta a Crans-Montana: le immagini dall’ospedale in cui mostra le ustioniEleonora Palmieri, veterinaria di Cattolica, sopravvissuta all’incidente di Crans-Montana, condivide le immagini delle ustioni subite in un video che testimonia la sua resilienza.

La 29enne si trovava al Constellation di Crans-Montana quel maledetto Capodanno. Fuori pericolo, per lei il recupero sarà ancora lungo. - facebook.com facebook

Crans-Montana. Elsa Rubino, 15 anni, di Biella, è tra le sopravvissute più gravi: ustioni sul 60% del corpo. Dopo 22 giorni in coma ha riconosciuto i genitori. «Un’emozione immensa, ma la lotta è appena iniziata», ha detto il papà. Forza Elsa x.com