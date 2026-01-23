Crans Montana Nordio | Anche il Ministero chiederà di procedere contro gli indagati – Il video

Il ministro della Giustizia Nordio ha annunciato che anche il Ministero si pronuncerà sulla possibilità di avviare azioni legali contro gli indagati, in conformità con l’articolo 10 del codice penale. La decisione si inserisce nel quadro delle attività di approfondimento e verifica delle responsabilità, con l’obiettivo di garantire trasparenza e rispetto delle procedure legali. La vicenda riguarda le indagini in corso a Crans Montana.

(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2026 "L'articolo 10 del codice penale prevede anche la richiesta del ministro della Giustizia italiano per procedere eventualmente contro queste persone. Richiesta che noi siamo intenzionati a fare appena si creeranno i presupposti". Lo ha detto il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, alla conferenza stampa dopo l'incontro, a Palazzo Chigi, con le famiglie delle vittime di Crans-Montana. "Noi abbiamo assicurato ai parenti e ai loro avvocati tutta la nostra vicinanza e collaborazione. Anche nelle attività come il coinvolgimento degli organi sovranazionali", ha aggiunto.

